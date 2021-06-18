بعد زفافها..اهم المعلومات عن كاميليا الدفراوي ابنة الفنانة علا غانم (تعرف عليها)

عدن - ياسمين عبد العظيم - ابنة الفنانة علا غانم

احتفلت الفنانة علا غانم ، مساء أمس الخميس، بحفل زفاف ابنتها كاميليا الدفراوي في إحدى الفنادق الكبرى بمحافظة الاسكندرية، وتداول عدد من رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات مجموعة من الصور الخاصة بحفل زفاف رجل الأعمال عبد الرحمن علاء رجب والمهندسة كاميليا الدفراوي وسط الأهل وعدد من الأصدقاء.

حيث عادت الفنانة علا غانم إلى مصر بعدما كانت تعيش في أمريكا برفقة أسرتها لمدة 4 سنوات، ولكنها عادت إلى مصر مرة أخرى لتحضر حفل زفاف ابنتها كاميليا الدفراوي وستستمر اجازتها بمصر لمدة أسبوع، وتنتظر عرض لدور جيد حتى تعود مرة أخرى للتمثيل والفن.

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”انستجرام”، مجموعة من الصور لحفل زفاف رجل الأعمال عبد الرحمن علاء رجب والمهندسة كاميليا الدفراوي وسط الأهل وعدد من الأصدقاء، فجمعنا لكم مجموعة من الصور والمعلومات عن ابنة الفنانة علا غانم.