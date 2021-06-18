اتفرج نسرين طافش تستعرض أنوثتها بالأصفر في أحدث ظهور

تحرص الفنانة نسرين طافش على مشاركة جمهورها لحظات من حياتها اليومية وأثناء قضاء الإجازة الصيفية في المالديف.

نشرت «طافش» مجموعة صور جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» أثناء استمتاعها بالشمس والبحر في أحد جزر المالديف.

تفاعل الجمهور مع صور طافش وتمنوا لها رحلة سعيدة.

مسلسل المداح

الجدير بالذكر أن نسرين طافش شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “المداح” مع حمادة هلال، أحمد بدير،حنان سليمان، خالد سرحان وغيرهم.

مسلسل “المداح” من تأليف أمين جمال ومن إخراج أحمد سمير فرج، تدور أحداث العمل حول رجل متدين تنقلب حياته رأس على عقب عندما يتعلق قلبه بحب فتاة.

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