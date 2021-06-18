اتفرج..أول تعليق للفنان مصطفى قمر بعد حفل زفاف ابنه (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - حفل زفاف نجل مصطفى قمر

قام الفنان مصطفى قمر ، بنشر فيديو له اثناء حفل زفاف ابنه، الذي أقيم منذ أيام قليلة ماضية، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ انستجرام، ليشارك جمهوره ومتابعيه .

حيث ظهر الفنان مصطفى قمر وهو “يزف” نجله وعروسته اثناء حفل الزفاف وسط حالة من الفرحة والبهجة في وجود الأهل والاصدقاء، وقام مصطفى قمر بالتعليق على الفيديو، قائلا “ الحمدلله زفيت ابني علي عروسته وبحضور اجدع الصحاب والحبايب صلوا علي سيدنا النبي وباركولي ”.

جدير بالذكر، أن الفنان مصطفى قمر، احتفل بزفاف نجله إياد في أحد الفنادق الكبرى وسط الاهل والأصدقاء وعدد كبير من نجوم الفن، وقام عدد من المطربين بالغناء في الفرح اهمهم الفنان محمد حماقي، إيهاب توفيق، هشام عباس، حميد الشاعري.

جدير بالذكر، أن آخر أعمال مصطفى قمر، مسلسل فارس بلا جواز، شاركه في البطولة طارق عبدالعزيز، طارق الإبياري، محمد ثروت، سليمان عيد، رندا عبدالسلام”، وضيوف شرف، منهم “سوسن بدر، نور قدري، مي كساب، عائشة عثمان، هنا شيحة، داليا مصطفى، هيدي كرم، ويزو، مي سليم، هنادي مهنا، أسماء أبو اليزيد، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، داليا البحيري، بشرى، أوس أوس، تيام مصطفى قمر، صلاح عبدالله”، تأليف فداء الشندويلي، ومن إنتاج عصام كفافي ورانيا الجيد، وإخراج معتز حسام.

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