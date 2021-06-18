بإطلالة كاجوال..ياسمين صبري تستعرض جمالها على الانستجرام (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة ياسمين صبري

قامت الفنانة ياسمين صبري ، بنشر صورة جديدة لها في أحدث ظهور لتشارك جمهورها ومتابعيها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “انستجرام”.

حيث ظهرت الفنانة ياسمين صبري، خلال الصورة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “انستجرام”، بإطلالة كاجوال تخطف الأنظار نظرا لجمالها وأنوثتها، حيث أرتدت تى شيرت باللون الأبيض وبنطال جينز باللون الرمادي الغامق، واعتمدت على احمر الشفاة والألوان الترابية لرسم بسيط للعيون لتضفي جمال لملامحها، أما بالنسبة لشعرها ففضلت أن تتركه منسدلا على كتفيها دون عمل أي تسريحة متكلفة.



جدير بالذكر، أن أخر أعمال ياسمين صبري الفنية، هو بطولة مسلسل “فرصة تانية” الذي تم عرضه في شهر رمضان لعام 2020، بمشاركة عدد من النجوم: “أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داوود، أحمد شامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، ومحمد جمعة‎” وغيرهم.

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