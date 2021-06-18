مها أحمد تخطف الأنظار بالأسود في أحدث ظهور..وتوجه رسالة للجمهور (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة مها أحمد

قامت الفنانة مها أحمد بنشر صورة جديدة لها لتشارك جمهورها ومتابعيها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ” انستجرام”، وتعد تلك الإطلالة الأولى بعد خلافها مع الفنان احمد السقا وامير كرارة.

وظهرت الفنانة مها أحمد بإطلالة باللون الأسود خطفت أنظار المتابعين غبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ” انستجرام”، وقامت الفنانة مها أحمد بالتعليق على الصورة قائلة: “ سر النجاح في الحياة أن تواجه مصاعبها بثبات الطير في ثورة العاصفة ”.

وعلى الفور، تفاعل العديد من الجمهور والمتابعين مع الصورة، وحصلت على العديد من الإعجابات وأنهالت التعليقات التي تشيد بجمالها بعد إنقاص وزنها.

جدير بالذكر، أن الفنانة مها أحمد أثارت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ الأيام القليلة الماضية، حيث نشرت مها احمد عبر موقع التواصل فيس بوك، والتي كتبت فيه: «عوضي على الله دي الجملة اللي دايما بقولها لما اتصدم في أشخاص، الحكاية يا سادة نجمين عملوا مسلسل واتنجمت عليهم بنوتة لسه ألف باء تمثيل، واديتهم على قفاهم وركبت عليهم، إلى أن أصبحت بطلة المسلسل وبطلة الدعاية للمسلسل، وهما راضيين رغم إن طول عمرهم مبيعملوش كده مع أي زميلة لهم أقربها أنا».

ولكن بعد مرور أيام قليلة أعلنا الفنانان احمد السقا وأمير كرارة التسامح مع الفنانة مها أحمد، وعلق العديد من الجمهور مشيدين بأصل وطيبة كل من السقا وكرارة.

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