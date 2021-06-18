اتفرج..ندى موسى تبهر الجمهور بإطلالة طاجول وشعر كيرلي (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة ندى موسى

قامت الفنانة ندى موسى بنشر صورة جديدة من أحدث ظهور لها، لتشارك جمهورها ومتابعيها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “إنستجرام”.

ظهرت الفنانة ندى موسى، خلال الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “إنستجرام”، بإطلالة كاجول أنيقة خطفت أنظار الجمهور والمتابعين.

حيث أرتدت بنطال فضفاض من اللون الرمادي وأكملت الإطلالة بتيشيرت أبيض سادة، وفضلت أن تترك شعرها كيرلي بدون أي تسريحة مما أضفى عليها جمالا ساحرا، وعلى الفور حصلت الصورة على العديد من الإعجابات والمتابعات، وأنهالت التعليقات التي تشيد بجمالها ورقتها.

جدير بالذكر، أن الفنانة “ندى موسي” بدأت مشوارها الفني من خلال الجزء السابع من مسلسل “يوميات ونيس7″، بطولة الفنان محمد صبحي، ثم شاركت في عدد من الأعمال في السينما والتلفزيون، ومن بين تلك الأفلان التي شاركت فيها:”الطيارة”،”يابانى اصلى”،”كلب بلدى”،”ولاد رزق”.

أما عن الدراما التلفزيونية:فشاركت في عدد من المسلسلات التليفزيونية منهم: الكابوس، حجم عائلي، هبه رجل الغراب، الداعية، أخت تريز، ذهب وعودة، ابن الاصول، وكانت اخر اعمال ندى موسى مسلسل “بين السما والارض” بطولة الفنان هانى سلامة والذى عرض فى الموسى الرمضانى الماضى.

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