بعد تصريحات سميرة عبد العزيز.. أول ظهور لـ محمد رمضان على السوشيال ميديا

عدن - ياسمين عبد العظيم - تجاهل الفنان محمد رمضان تصريحات الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز، والتي قالت إنه سبها بألفاظ خادشة، حيث شارك جمهوره ومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد من إعداد أحد معجبيه.

ووفقًا لما جاء في الفيديو الذي نشره على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فقد علق: «جمعة مباركة على أحلى وأجمل جمهور، ربنا يديم المحبة»، وذلك على أنغام أغنيته الجديدة «ثابت».

اللقطات الأولى من حفل زفاف كاميليا الدفراوي ابنة علا غانم

ريهام حجاج تتحدث لأول مرة عن انفصال ياسمين عبد العزيز ومحمد حلاوة

وجاءت بعض كلمات الأغنية بنحو: «مبخافش من التخبيط.. لو فيه كلاكس أعمل مش سامع.. ثابت على وضعي أنا ثابت».

وجدير بالذكر أن ذلك يُعد الظهور الأول للفنان محمد رمضان بعد التصريحات التي خرجت بها الفنانة سميرة عبدالعزيز بحقه والتي كشفت فيها عن تلقيها شتائم وسباب منه، على خلفية رفضها المُشاركة في أحد المسلسلات التي يؤدي بطولتها.

«إنها فوجئت بالفنان محمد رمضان، يُراسلها عبر تطبيق «واتس آب»، حيث احتوت الرسالة على شتائم وإهانات وتوبيخ»، موضحة: «لاقيته بيبعت لي ويقول لي يا حقيرة يا شحاتة، أنا جزمة أمي أحسن منك، وأنا باخد 20 مليون جنيه، وأنت أجرك 20 ألف جنيه».