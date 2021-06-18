شكرا لقرائتكم خبر عن السخنة نار – صافيناز طيرت عقول المراهقين بالبيكيني الأزرق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قامت الراقصة صافيناز بمشاركة جمهورها على موقع التواصل انستغرام مقطع فيديو لها من أحد المنتجعات الساحلية في جمهورية مصر.

حيث ظهرت في الفيديو وهي ترتدي بكيني وكانت تقفز كاشفة عن وجودها في العين السخنة و قالت “في السخنة.. سخنة دي ولا ايه؟”

مؤخراً نشرت صافيناز مقطع​ فيديو من بروفا تقوم بها عبر صفحتها على تطبيق انستغرام، كانت ترقص فيه بملابس كاجول أمام فرقة موسيقية بشكل عفوي حاز على إعجاب المتابعين.