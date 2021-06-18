ابن نادين نسيب نجيم يخطف الأنظار في أحدث ظهور لها (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي صورة من أحدث ظهور لابنها.

ووفقًا لما جاء في الصورة التي نشرتها عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، فقد ظهر جيوفاني.

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الصورة التي ظهر فيها جيوفاني هي من كواليس مسلسل «صالون زهرة»، والذي تؤدي بطولته، من كتابة نادين جابر وإخراج جو بوعيد.

وشاركت نادين عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي صورة ابنها وعلّقت عليها بقولها: “يؤبرني يلي عم يشوف ماما… حبيبي أنا هل خدود اسم الله”.

وجدير بالذكر أنّ الفنانة اللبنانية المتألقة نادين نسيب نجيم أطلّت في شهر رمضان الماضي من خلال بطولة مسلسل “2020” إلى جانب النجم السوري قصي خولي، وهو من تأليف بلال شحادات ونادين جابر، وإخراج فيليب أسمر، ومشاركة الفنانين: كارمن لبّس، وفادي إبراهيم، وفادي أبي سمرا، ويوسف حداد، ورولا بقسماتي، وماريتا الحلاني.