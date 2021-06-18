سميرة عبد العزيز تكشف السبب الحقيقي لعدم مقاضاة محمد رمضان

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز عن سبب عدم مقاضاتها الفنان محمد رمضان بسبب سبها في رسالة عل تطبيق «واتساب».

وقالت الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز في تصريحات صحفية: «المسامح كريم وهو زي ابني» مؤكدة أنها لن تحرر بلاغًا ضده.

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وعن السبب الحقيقي وراء عدم مقاضاتها محمد رمضان، قالت: «لا مش للدرجة دي.. أكيد مش هروح أعمل فيه محضر علشان شتمني المسامح كريم ومحمد زى ابني علشان كدا أنا مسمحاه وإحنا الكبار لازم نسامح ونستحمل».

وتابعت الفنانة سميرة عبد العزيز قائلة: «والله أنا ما أعرفه وعمرنا ماتقابلنا ولا عمري شوفته ولا حتى جمع بينا شغل، الحاجة الوحيدة اللي حصلت إنه أتعرض عليا دور معاه في عمل ورفضته لكن مفيش بينا أي أعداء أو خصومة».

وأكدت الفنانة سميرة عبد العزيز، أنها ليست غاضبة من رمضان، «ربنا يسامحه وأنا مسمحاه وربنا يوفقه ويعمل أدوار حلوة وأنا مش زعلانة منه خالص».