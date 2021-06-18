في عيد ميلادها..صورة نادرة للفنانة برفقة شقيقتها ووالدتها

تداول عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”، صورة نادرة للفنانة المعتزلة نورا شقيقة الفنانة بوسي زوجة الفنان الراحل نور الشريف، وذلك بمناسبة عيد ميلادها الذي يصادف اليوم 18يونيو.

حيث ولدت الفنانة المعتزلة نورا في يوم 18 يونيو لعام 1954، فاليوم تكون أتممت 67 عام، حيث ظهرت الفنانة نورا في الصورة النادرة برفقة شقيقتها الفنانة بوسي وزوجها الفنان نور الشريف بجانب والدتها وابنتيه مي وسارة، وعلق العديد من الجمهور على الصورة مشيدين بجمالها منذ الصغر.

جدير بالذكر، أن الفنانة المعتزلة نورا تزوجت مرتين المرة الأولى من الفنان حاتم ذو الفقار، والمرة الثانية من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ولم تطل الزيجة طويلا وانفصلا بعد اعتزالها بفترة قصيرة ثم فضلت الابتعاد عن الأضواء نهائيا وإرتداء الحجاب وأصبحت لا تظهر إلا في المناسبات فقط.

وفاء للأبد

الاعتراف

الليالى الطويلة

بيت من رمال

حياتى عذاب

غاوى مشاكل

ضربة شمس

مهمة صعبة جدا

كف وأربع صوابع

كما شاركت فى العديد من المسرحيات منها “لوكنده الفردوس” ، “فندق الأشغال الشاقة” ، “مين مايحبش زوبه” ، “حرم حضرة المحترم”.

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