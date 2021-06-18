صورة نادرة للفنانة ريهام حجاج منذ 13 سنة..هل تغيرت ملامحها!

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة ريهام حجاج

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”، صورة نادرة وقديمة للفنانة ريهام حجاج منذ ما يقارب من حوالي 13 عام، واختلف عدد من الجمهور حول تغير ملامحها بشكل كبير حاليا.

حيث ظهرت الفنانة ريهام حجاج في الصورة برفقة الفنان محمد شاهين، وتعود تلك الصورة إلى ما يقارب من حوالي 13 عام، تحديدا تم نشرها في عام 2008، كما تم نشرها مرة سابقة من قبل ريهام حجاج وعلقت عليها وكتبت: «الصورة عام 2008 أنا وشاهين من 10 سنين ونص».

وعلى الفور تفاعل العديد من الجمهور مع الصورة وعلقوا أنها بالفعل تغيرت ملامحا تماما، حيث أنها أصبحت أكثر جمالا ونضوجا بعد عملها في التمثيل، كما أشاروا إلى أن ملامح الفنان محمد شاهين لم تتغير على الإطلاق.

جدير بالذكر، أن الفنانة ريهام حجاج بدأت حياتها الفنية عام 2010، من خلال فيلم «سفاري»، بالاشتراك مع عدد من الفنانين منهم:رامز أمير وإيهاب فهمي، ومن إخراج مازن الجبلي، ثم بعد ذلك مسلسل «أزمة سكر»، ثم توالت أعمالها الفنية ومنها: «شربات لوز، اسم مؤقت، نقطة ضعف، هبة رجل الغراب، السيدة الأولى، سجن النسا، الكبريت الأحمر، نصيبي وقسمتك، وضع أمني».

ويعتبر مسلسل «كارمن»، هو أول مسلسل تقوم فيه بالبطولة المطلقة، فالمسلسل من تأليف خالد حمام، وإخراج حسين شوكت، ويشارك في بطولته بجانب ريهام حجاج كل من محمد كيلاني، ولاء الشريف، شيرين، عبير منير، وأحمد حلاوة، وليلى عز العرب.

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