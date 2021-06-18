شكرا لاهتمامكم بخبر ياسمين عبد العزيز تخرج عن صمتها وتقصف جبهة ريهام حجاج وبوسي شلبي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - قررت الفنانة ياسمين عبد العزيز الخروج عن صمتها والتعليق على اللقاء الذي ظهرت فيه الفنانة ريهام حجاج مع الإعلامية بوسي شلبي.

وقالت الفنانة ياسمين عبد العزيز من خلال منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الصمت ليس ضعفا وإنما قوة».

سميرة عبد العزيز تكشف السبب الحقيقي لعدم مقاضاة محمد رمضان

إليسا تخضع لجراحة تجميل فاشلة.. لن تصدق كيف أصبح شكلها (اتفرج)

ونشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز عبر حسابها عل تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» مقولة بالعامية المصرية، تعني أنها لا تتخيل أنها تسبب الغيرة للآخرين دون أن تتكلم.

وتأتي تصريحات الفنانة ياسمين عبد العزيز بعد أن ظهرت الفنانة المتألقة ريهام حجاج، في حلقة مع الإعلامية بوسي شلبي، على فضائية “النهار”، وقالت فيها إن الحرب بين زوجها، رجل الأعمال، محمد حلاوة، وطليقته السابقة ياسمين عبد العزيز لا وجود لها إلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب اللقاء، فقد أكدت حجاج أن كلا من زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة وطليقته ياسمين عبد العزيز يعيشان حياتهما بسعادة كل مع شريكه الجديد.

وأوضحت أن ياسمين عبد العزيز لا يعيبها إعلان خبر الطلاق من عدمه، معللة بأن الحياة الشخصية مكانها ليس مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام.

وشددت حجاج على عدم أحقية الجمهور في أن يبدي رأيه في حياة الفنانين الشخصية، مثل أخبار الزواج أو الطلاق، لأنه في النهاية لا يعرف تفاصيل ما يدور، حسب تعبيرها.

وأكدت ريهام حجاج في تصريحاتها أن ما تعرضت له من انتقادات وآراء سلبية، كان سببه الرئيسي هو زواجها من رجل الأعمال المصري محمد حلاوة، عقب عام من طلاقه للفنانة ياسمين عبد العزيز.

وفي نفس اللقاء ردت الفنانة المصرية ريهام حجاج، على الانتقادات التي تعرضت لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أخيرا، مؤكدة أن زواجها من رجل الأعمال محمد حلاوة بعد انفصاله عن الفنانة ياسمين عبد العزيز هو السبب، خاصة أن خبر طلاقهما لم يكن معلنا وقتها.

يشار إلى أن ياسمين عبد العزيز متزوجة من الفنان المصري، أحمد العوضي، وأعلنا زواجهما العام الماضي، وشاركا في موسم دراما رمضان 2021 بمسلسل “اللي مالوش كبير”.