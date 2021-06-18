مطالبة بتغيير القانون..طليقة تميم يونس تتهمه بالاغتصاب الزوجي (فيديو)

قامت ندى عادل طليقة مخرج الإعلانات تميم يونس ، بنشر فيديو جديد لتشارك جمهورها ومتابعيها وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “انستجرام”، لتروي موضوعا هاما عن حياتها الشخصية وتوجه رسالة هامة لمسئولي القانون.

حيث تحدثت طليقة تميم يونس، عن تجربتها مع الاغتصاب الزوجي بالرغم من أنها تجنبت كثيرا في هذا الموضوع، مؤكدة أنها تعرضت بشكل شخصي للإعتصاب الزوجي من قبل زوجها السابق تميم يونس.

وأشارت ندى، أنها حزينة للغاية من عدم توافر قانون في مصر لحماية الزوجة من ذلك الموضوع المهين، وخاصة بعد أن أصبح بعض الشيوخ يدافعون عن الاغتصاب الزوجي.

أكدت طليقة مخرج الإعلانات تميم يونس، خلال الفيديو الذي نشرته، أنها ظلت لمدة عام كامل لا تستطيع مواجهة زوجها بالأمر والدفاع عن نفسها، مشيرة إلى أن عند مواجهته قام بالاعتذار لها وطلب منها ضربه حتى تشعر بشعور جيد.

وطالبت ندى عادل، خلال الفيديو الذي نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “انستجرام”، بتغيير القانون و تجريم الاغتصاب الزوجي، مشيرا إلى أن هذا الموضوع المهين أصبح مجرما في الولايات المتحدة الامريكية بالرغم من أنه كان غير مجرم حتى السبعينات.

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