طليقة تميم يونس تصدم الجميع في أحدث ظهور لها: «اغتصبني ومقدرتش أواجهه»

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة من الجدل تسببت فيها السيدة ند عادل، طليقة الفنان الشاب تميم يونس، وذلك بعد اتهامها للأخير باغتصابها.

وقالت السيدة ند عادل في مقطع فيديو عبر حسابها عل تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» إنها تعرضت للاغتصاب الزوجي.

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مطالبة بتغيير القانون..طليقة تميم يونس تتهمه بالاغتصاب الزوجي (فيديو)

ومزن خلال مقطع الفيديو الذي تم تتداوله بشكل كبير، دخلت السيدة ند عادل في حالة انهيار، مُعلنة أن متابعيها طلبوا منها الحديث عن الاغتصاب الزوجي، وأن الأمر ليس هينًا بالنسبة لها على الإطلاق، لأنه تجربة شخصية قاسية، كانت تحاول تجنبها.

وقالت طليقة تميم يونس، إنها تعرضت بشكل شخصي للاغتصاب الزوجي، وأنها تشعر بالضيق والغضب، لعدم وجود قانون في مصر لحماية الزوجة، كما أن هناك بعض الشيوخ يدافعون عن الاغتصاب الزوجي.

وأضافت: «فضلت عام كامل مش قادرة أواجه، ولما واجهته اعتذر لي وطلب مني أضربه عشان أكون أحسن».

وأكدت ندى عادل أنها قرأت على بعض المواقع أن الاغتصاب الزوجي لم يكن مجرما في الولايات المتحدة الأمريكية حتى السبعينيات من القرن الماضي لأن الزوج يمتلك زوجته، مؤكدة أنها تأمل في تغيير القانون وتجريم الاغتصاب الزوجي.