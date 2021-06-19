لن تصدق سعر فستان زفاف كاميليا الدفراوي ابنة علا غانم (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - مع الاحتفال بحفل زفاف ابنتها تصدرت الفنانة علا غانم وابنتها كاميليا الدفراوي مواقع التواصل الاجتماع، حيث تداول رواد السوشيال ميديا الصور الخاصة بالفنانة علا غانم وابنتها من حفل الزفاف.

ولاقت الصور المتداولة من حفل الزفاف إعجاب الكثير من الجمهور، حيث أشادوا بالعروس وإطلالتها التي تميزت بالرقة والرقي والبساطة، حسب وصف رواد السوشيال ميديا لها.

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وفي سياق مُتصل، حرصت كاميليا الدفراوي ابنة الفنانة علا غانم على الظهور بإطلالة بسيطة، إذ ارتدت فستان بسيط، كما حرصت على ارتداء عقد بسيط أيضا ومناسب لشكل الفستان.

واستعانت العروس بإحدى مصممات الأزياء المشهورات لصناعة فستانها التي ارتدته في حفل زفافها، وكان الفستان من تصميم دار أزياء Monique Lhuillier للمصممة الفليبينية مونيك ليولير، والتي تقدم فساتين الزفاف بلمسة رومانسية أنيقة.

وعن سعر فستان ابنة علا غانم في حفل زفافها، فيتراوح سعره بين 3 آلاف و5 آلاف دولار، وفق الحساب الرسمي لدار أزياء Monique Lhuillier، عبر موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، أي ما يعادل بين 50 و75 ألف جنيه مصري.