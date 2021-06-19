أول رد من تميم يونس على اتهام طليقته له بالاغتصاب الزوجي (فيديو)

حالة من الجدل الواسع شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، الساعات الأخيرة، بعد إعلان ندى عادل طليقة الفنان تميم يونس، تعرضها للاغتصاب الزوجي منه،أثناء زواجهما.

ونشرت ندى عادل، مقطع فيديو عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، تقول فيه أنها تعرضت بشكل شخصي للاغتصاب الزوجي، وظلت لمدة عام كامل لا تستطيع مواجهة زوجها بالأمر، وعقب مواجهته اعتذر لها وطلب منها ضربه حتى تشعر بشعور جيد.

وأشارت ندى عادل إلى أنها غير سعيدة بعدم وجود حماية للناس من هذه الأمور في مصر، إضافة إلى أن الشيوخ يدافعون أحيانا عن الاغتصاب الزوجي.

وعلى الفور شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، موجة من الغضب والسخط بعد تصريحات ندى عادل.

من جانبه، خرج الفنان تميم يونس عن صمته، بعد موجة الغضب التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات طليقته ندى عادل.

ونشر تميم يونس، مقطع فيديو يقول فيه :«ده ماحصلش وأول مرة أسمع عن ده زيي زيكم.. وعيلتي برضو أول مرة تعرف ده.. ومش هقدم أي إجراءات قانونية إلا لما تكون التهمة صريحة وواضحة.. وساعتها هتصرف بالقانون ومش هكرر الأخطاء اللي الناس بتستفزني عشان أقع فيها».

وأضاف «تميم»: «بقول للناس ماتكدّبش أي بنت بتتكلم عن التحرش، حتى لو كان الكلام على شخصي، ممكن آخد حقي بالطرق القانونية والقضاء، ولكني لا أُكذب بنتاً».

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