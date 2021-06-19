ياسمين عبد العزيز تواصل قصف جبهة ريهام حجاج وتشعل مواقع التواصل (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - أشعلت الفنانة ياسمين عبد العزيز، مواقع التواصل الاجتماعي، الساعات الأخيرة، بعد نشرها صورة على “فيس بوك”، وصفها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأنها تقصف بها جبهة الفنانة ريهام حجاج والإعلامية بوسي شلبي.

ونشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، صورة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تظهر بها صورة زوجها أحمد العوضي، مكتوب عليها :”على الله حكايتكم ياجوز حرابيق”.

وانهالت التعليقات على منشور الفنانة ياسمين عبد العزيز، مؤكدين أنها تقصد الفنانة ريهام حجاج والاعلامية بوسي شلبي، بعد اللقاء الأخير لهما.

كما نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز عبر حسابها عل تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» مقولة بالعامية المصرية، تعني أنها لا تتخيل أنها تسبب الغيرة للآخرين دون أن تتكلم.

وقالت الفنانة ياسمين عبد العزيز من خلال منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الصمت ليس ضعفا وإنما قوة».

ونشرت ياسمين عبد العزيز، صورة مدون عليها عبارة: «تخيل أنا حارقلك دمك من غير ما أعملك حاجة ما بالك بقى لو عملت؟»

وخلال الساعات الماضية، ظهرت الفنانة المتألقة ريهام حجاج، في حلقة مع الإعلامية بوسي شلبي، على فضائية “النهار”، والتي اعلنت فيها الحمل من زوجها محمد حلاوة طليق الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

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