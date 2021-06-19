شقيقة محمد حلاوة تفتح النار على ياسمين عبد العزيز وتشعل الموقف (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - أشعلت لمياء حلاوة، شقيقة رجل الأعمال محمد حلاوة، الوضع القائم بين الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنانة ريهام حجاج، بعد تصريحاتهم الأخيرة، الساعات الماضية، والتي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، الساعات الماضية صورة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تظهر بها صورة زوجها أحمد العوضي، مكتوب عليها :”على الله حكايتكم ياجوز حرابيق”.

ووصف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منشور ياسمين عبد العزيز، بأنها تقصف بها جبهة الفنانة ريهام حجاج والإعلامية بوسي شلبي، بعد اللقاء الاخير الذي جمعهما.

من جانبها ، وجهت لمياء حلاوة، شقيقة رجل الأعمال محمد حلاوة، وطليق الفنانة ياسمين عبد العزيز، رسالة نارية لياسمين عبد العزيز، زادت من أزمة الموقف.

ونشرت لمياء حلاوة، مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وقالت لمياء في الفيديو :”يا جماعة إحنا بقالنا 3 سنين بنتحارب ونتهاجم ويتقال علينا كلام غلط وأحنا مبنردش علشان خاطر مصلحة ولادنا”.

ووجهت لمياء حديثها لياسمين عبد العزيز قائلة : ” احنا خلاص خرجناكي من حياتنا وقفلنا صفحتك ومش بس كده مبنفتكركيش وعاوزينك أنتي كمان تركزي في صفحتك وتنسينا وحاولي أن أنتي تكوني سعيدة لأن أحنا بقينا سعداء وأحنا بعيد عنك”.

وأضافت لمياء :”يارب الكلام ده يوصلك لأن غير كده أنا أظن أنك هتبوظي الصفحة الجديدة بتاعتك هي كمان، ده اللي عاوزة أقولهولك وأقوله لمصلحة ولادك”.

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