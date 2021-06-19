اتفرج إيمي سمير غانم تزور قبر والدها.. وهكذا علّقت

زارت الفنانة إيمي سمير غانم، قبر والدها الفنان الكبير سمير غانم في الجمعة الرابعة له داخل قبره بعد رحيله الشهر الماضي، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت إيمي سمير غانم، مقطع فيديو عبر خاصية الستوري، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت إيمي سمير غانم في الفيديو، وهي تزور قبر والدها الراحل الفنان سمير غانم، وعلقت على الفيديو بكلمة “بحبك” وقلب مكسور.

ومؤخرًا نشرت الفنانة إيمي سمير غانم، صورة جديدة للفنانة دلال عبد العزيز، أثارت إعجاب المتابعين، وانهالوا بالدعاء لها في التعليقات بالشفاء العاجل.

وكتبت الفنانة إيمي سمير غانم، عبر خاصية الستوري على حسابها الرسمي “انستجرام” وكتبت : «اللهم اشفي أمي وانثر العافية في جسدها واسقها لذة الصحة واجعلها سالمة معافاة لا ضرر فيها يمسها.. اللهم إني أسألك بصفاتك العلى وأسمائك الحسنى وأسألك برحمتك التي وسعت كل شئ أن تعفو عنها وتشفها وتبارك لنا فيها.. اللهم إنك أعلم بحالها فالطف بها.. اللهم اشفها اللهم اشفها اللهم اشفها».

جدير بالذكر أنه قال رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا أن الفنانة دلال عبدالعزيز في طريقها للسحب من على أجهزة الأكسجين، وفقًا لآخر معلومات وصلت إليه بوزارة الصحة والسكان.

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