مسلسل ليه لأ الحلقة 5.. أبرز الأحداث ورابط للمشاهدة

عدن - ياسمين عبد العظيم - استطاع مسلسل “ليه لأ” في موسمه الثاني، ان يواصل النجاح الذي حققه الموسم الأول، حيث استطاع جذب أنظار المشاهدين إليه.

ويعرض مسلسل “ليه لأ” على منصة اتفرج، حيث وصل إلى الحلقة الخامسة، والتي تصدرت مؤشرات البحث على موقع جوجل العالمي في مصر، الساعات الأخيرة.

ويتم طرح 3 حلقات من مسلسل ليه لأ 2 ، الجزء الثاني، على منصة اتفرج أسبوعيًا أيام الأربعاء والخميس والجمعة.

ويشارك في بطولة الجزء الثانى من مسلسل “ليه لأ” منة شلبي و أحمد حاتم، فراس سعيد، دنيا ماهر، مها أبو عوف، مراد مكرم، ومنى أحمد زاهر، وآخرين، والعمل من تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف، وإنتاج شركة E producers للمنتج عبدالله أبو الفتوح.

وشهدت الحلقة الخامسة من مسلسل ليه لأ، العديد من الأحداث التي كان ينتظرها الجمهور، حيث شهدت مشاهد جذابة ومشتعلة في الأحداث.

وفي الحلقة الخامسة من مسلسل ليه لأ، نجحت ندى والتي تقوم بدورها “منة شلبى” في تبنى الطفل يونس، إلا أنها واجهت غضبا من شقيقها الذي يقوم بدوره “مراد مكرم” فور دخولها الشقة برفقة الطفل.

كما شهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل ليه لأ، قرار احمد حاتم وسارة عبد الرحمن، بالانفصال، وان يظلوا صديقين.

كما شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل ليه لأ، محاولة صلاح “أحمد حاتم” التقرب من ندى، حيث نجح فى مساعدتها لإلحاق يونس بمدرسة جديدة.

يمكن مشاهدة الحلقة الخامسة من مسلسل ليه لأ على الرابط التالي:

https://l.cimalight.io:2053/watch.php?vid=be93971c1

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