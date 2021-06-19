ديانا هشام ونرمين الفقي بإطلالة جذابة في حفل زفاف أماني كمال (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة نرمين الفقي، جمهورها بصور جديدة شرتها عبر حسابها على Instagram، مع الفنانة الشابة ديانا هشام، أثناء حضورهما حفل زفاف الممثلة اماني كمال.

وظهرت الفنانة نرمين الفقي، برفقة الفنانة الشابة ديانا هشام بإطلالة رقيقة، كما نشرت مجموعة من الصور تجمعها بالعروس أماني كمال.

وظهرت نرمين الفقي في الصور وهي ترتدي فستان بسيط باللون الأبيض تاركة شعرها ينسدل على كتفها.

أما الفنانة الشابة ديانا هشام في الصور وهي ترتدي فستان أسود قصير، بإطلالة جذابة، وهي تحضن الفنانة نرمين الفقي.

جدير بالذكر أن آخر ظهور للفنانة نرمين الفقي، كان بمشاركتها في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسلين “ضل راجل” مع ياسر جلال ونور من تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ومسلسل “النمر” مع محمد إمام وهنا الزاهد، من تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل.

وفي الايام الماضية، نشرت الفنانة الشابة ديانا هشام، صورة ها مع اللاعب محمد صلاح، على إحدى شواطى مدينة العلمين الجديدة، لتفاجىء الجمهور اليوم بصورة جديدة لها مع صلاح.

وظهرت ديانا هشام في الصورة الجديدة مع محمد صلاح وهي ترتدي قميص أسود، وهوت شورت، وكتبت على الصورة :”أشعر بالفخر لمقابلة الأسطورة محمد صلاح أنه شخص متواضع للغاية”.

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