منى فاروق بفستان زفاف ساخن : ادعولي اتجوز قريب (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة الشابة منى فاروق، متابعيها وجمهورها، بمجموعة صور لها من جلسة تصوير جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت منى فاروق، في الصور وهي ترتدي فستان زفاف أبيض منفوش، وقالت انها من آخر جلسة تصوير لها.

وعلقت منى فاروق على الصور وكتبت : “عقبال فستان فرحي الحقيقي.. ادعولي اتجوز قريب”.

ومؤخرًا نشرت الفنانة الشابة منى فاروق، متابعيها وجمهورها، مقطع فيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” في أحدث ظهور لها.

وقالت “منى فاروق” في الفيديو، إنها بالفعل في انتظار ارتداء فستان الزفاف ولكن من أجل جلسة تصوير، مؤكدة أنها لا تحبذ الرد على حقيقة ارتباطها من عدمها.

وأضافت الفنانة منى فاروق: «أكيد هتجوز اللي ربنا كتبهولي في السما، عادي أنا ست منفصلة، والمنفصلة تتجوز تاني وتالت وعاشر».

جدير بالذكر أن أحدث أعمال منى فاروق، مشاركتها فى مسلسل “رحيم”، بطولة النجم ياسر جلال ومحمد رياض من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد سلامة.

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