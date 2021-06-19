إيمي سمير غانم تطلب الدعاء العاجل من الجمهور لهذا السبب (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة إيمي سمير غانم، متابعيها وجمهورها اليوم السبت 19 يونيو 2021، بصورة جديدة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستجرام.

ونشرت إيمي سمير غانم، صورة تجمعها بوالدها الفنان الراحل سمير غانم ووالدتها دلال عبد العزيز، وشقيقتها دنيا سمير غانم، وهم في قمة سعادتهم.

وعلقت إيمي سمير غانم على الصورة وكتبت:” اللهم صبرًا اللهم قوة، اللهم جبرًا”.

وانهالت التعليقات على منشور الفنانة إيمي سمير غانم بالدعاء بالرحمة للفنان سمير غانم، والشفاء للفنانة دلال عبد العزيز.

وكتبت الفنانة إيمي سمير غانم، عبر خاصية الستوري على حسابها الرسمي “انستجرام” وكتبت : «اللهم اشفي أمي وانثر العافية في جسدها واسقها لذة الصحة واجعلها سالمة معافاة لا ضرر فيها يمسها.. اللهم إني أسألك بصفاتك العلى وأسمائك الحسنى وأسألك برحمتك التي وسعت كل شئ أن تعفو عنها وتشفها وتبارك لنا فيها.. اللهم إنك أعلم بحالها فالطف بها.. اللهم اشفها اللهم اشفها اللهم اشفها».

ومؤخرًا نشرت الفنانة إيمي سمير غانم، صورة جديدة للفنانة دلال عبد العزيز، أثارت إعجاب المتابعين، وانهالوا بالدعاء لها في التعليقات بالشفاء العاجل.

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