مايان السيد تشن هجوم ناري على تميم يونس بسبب الاغتصاب الزوجي (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شنت الممثلة الشابة مايان السيد، هجومًا شديدًا على الفنان تميم يونس، بعدما أعلنت طليقته الساعات الماضية، تعرضها للاغتصاب الزوجي منه،أثناء زواجهما.

ونشرت الفنانة الشابة مايان السيد، منشور عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على Instagram.

وكتبت مايان السيد : “يالي بتقول الدين بيقول اقرأوا الكلام دا كويس أوي، ربنا كرم المرأة وأنتوا مصممين تهينوها، الاغتصاب الزوجي جريمة والزوجة ليست عبد ولو حرام أنها تقول لا فربنا هو اللي هيحاسبها ويارب مجتمعنا يتغير بقى”.

وشهدت الساعات الماضية، منشور لطليقة الفنان تميم يونس، ندى عادل، مقطع فيديو عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، تقول فيه أنها تعرضت بشكل شخصي للاغتصاب الزوجي، وظلت لمدة عام كامل لا تستطيع مواجهة زوجها بالأمر، وعقب مواجهته اعتذر لها وطلب منها ضربه حتى تشعر بشعور جيد.

وأشارت ندى عادل إلى أنها غير سعيدة بعدم وجود حماية للناس من هذه الأمور في مصر، إضافة إلى أن الشيوخ يدافعون أحيانا عن الاغتصاب الزوجي.