بفستان عاري.. وصلة رقص جديدة لفيفي عبده تستفز الجمهور (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شن الجمهور موجة من الغضب على الفنانة فيفي عبده، بعد مشاركتها مقطع فيديو لوصلة رقص جديدة لها، عبر حسابها الشخصى بـ موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت الفنانة فيفي عبده في الفيديو وهي ترتدي فستان اسود اللن مفتوح،و ترقص على أنغام أغنية للمطربة ياسمين نيازي “سلامات ياهوى”، الأمر الذي أثار غضب الجمهور في التعليقات على الفيديو.

وعلقت فيفي عبده على الفيديو وكتبت : “اسكيوزمي أنتو فين انا اهو ”

ولاقى الفيديو غضب الجمهور الذين انهالوا بالتعليقات عليه وهجومها هجم حاد، خاصة انها كانت تطلب منهم الدعاء بالشفاء منذ فترة قصيرة.

وكتب احد المعلقين :”مبتتعظش أبدًا ” ، “ياشيخة اتهدي بقى” ، “شو بحزن عليكِ حرام الي بتعملي”

وفي وقت سابق، نشرب الفنانة فيفي عبده مقطع فيديو وهي ترقص على أنغام أغنية عراقية، الأمر الذي أثار غضب الجمهور في التعليقات على الفيديو.

وعلقت فيفي عبده على الفيديو: “ده هدية مني لكل شعب العراق بحبكو اوي”

جدير بالذكر أنه تعرضت الفنانة فيفي عبده منذ فترة من وعكة صحية خضعت على إثرها لعملية جراحية، نتيجة تلقي حقنة خاطئة، وهو ما أعلنته عبر صفحتها الشخصية .

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