وفاة الفنان سيد مصطفى بعد صراع مع المرض.. تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاته

عدن - ياسمين عبد العظيم - رحل عن عالمنا، اليوم السبت 19 يونيو 2021، الفنان سيد مصطفى، عن عمر ناهز الـ66 عاما، بعد صراع مع المرض.

وأعلن الفنان منير مكرم، في منشور عبر حسابه على Facebook، وفاة الفنان سيد مصطفى، حيث نشر صورة لمصطفى وكتب “الدوام لله”.

ومن المقرر ان يتم تشيع جنازة الفنان سيد مصطفى من مسجد السيدة عائشة، ليدفن في مقابر الأسرة هناك.

وكشفت منى مصطفى، زوجة الفنان المصري الراحل سيد مصطفى، عن تفاصيل الساعات الاخيرة له، قائلة ، أنه شعر بتعب مفاجئ صباح اليوم السبت ومع وصول سيارة الإسعاف فارق الحياة.

وشارك الفنان سيد مصطفى في العديد من الأعمال السينمائية الكبرى ، حيث كان أول ظهور له في فيلم “جعلوني مجرمًا” مع الفنان الكبير فريد شوقي، حيث لم يكن يبلغ الفنان سيد مصطفى الخمس سنوات أثناء مشاركته في هذا الفيلم.

وشارك الفنان سيد مصطفى في مشواره الفني في 500 عمل فني أبرزهم فيلم “الإرهاب والكباب” مع عادل إمام، فيلم “العميل رقم 13” و “الشيطانة التي أحبتني” مع محمد صبحي، فيلم “أكس لارج” مع أحمد حلمي.

كما شارك الفنان سيد مصطفى في العديد من المسلسلات مثل مسلسل “سلسال الدم” مع عبلة كامل، “ضمير أبلة حكمت” مع فاتن حمامة وغيرهم الكثير من الأعمال الفنية الهامة.

يذكر أن آخر الاعمال الفنية التي شارك فيها الفنان سيد مصطفى هو تجسيده لشخصية الممرض في مسلسل “فرصة تانية” لياسمين صبري.

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