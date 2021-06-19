سمية الخشاب تقصف جبهة تميم يونس بسبب اغتصاب طليقته (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاجمت الفنانة سمية الخشاب، الفنان والمخرج تميم يونس، بعد إعلان طليقته الساعات الماضية، تعرضها للاغتصاب الزوجي منه،أثناء زواجهما.

ونشرت الفنانة سمية الخشاب، منشور لها تعلق فيه عن الازمة وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وكتبت سمية الخشاب،: “في الزمن ده، عرفنا إنه ممكن يكون في أشخاص بيتكلموا إنهم ضد التحرش، وهما فنفس الوقت أكبر مغتصبين ومتحرشين، زي بالظبط ناس كتير بتتكلم في الدين، وهما أبعد ما يكونوا عن الدين، دي اسمها متاجرة”.

وتابعت سمية الخشاب في تغريدة أخرى “أنت أي كلام”؛ في إشارة منها أنها تقصد تميم يونس والذي اشتهر من خلال أغنية “أنتي أي كلام”.

وفي سياق متصل، شنت الممثلة الشابة مايان السيد، هجومًا شديدًا على الفنان تميم يونس، وكتبت “يالي بتقول الدين بيقول اقرأوا الكلام دا كويس أوي، ربنا كرم المرأة وأنتوا مصممين تهينوها، الاغتصاب الزوجي جريمة والزوجة ليست عبد ولو حرام أنها تقول لا فربنا هو اللي هيحاسبها ويارب مجتمعنا يتغير بقى”.

ومؤخرًا نشرت ندى عادل، طليقة تميم يونس مقطع فيديو عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، تقول فيه أنها تعرضت بشكل شخصي للاغتصاب الزوجي، وظلت لمدة عام كامل لا تستطيع مواجهة زوجها بالأمر، وعقب مواجهته اعتذر لها وطلب منها ضربه حتى تشعر بشعور جيد.

وأشارت ندى عادل إلى أنها غير سعيدة بعدم وجود حماية للناس من هذه الأمور في مصر، إضافة إلى أن الشيوخ يدافعون أحيانا عن الاغتصاب الزوجي.

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