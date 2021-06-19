ميريام فارس تثير الجدل بأوضاع ساخنة وملابس فاضحة.. اتفرج بالصور

عدن - ياسمين عبد العظيم - فاجئت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، جمهورها ومتابعيها بصور جديدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشرت الفنانة ميريام فارس، صورًا من كواليس اغنية “غدارة يادنيا” التي طرحتها مؤخرًا، ولكن الصور أثارت موجة من الغضب نظرًا للأوضاع الصعب التي ظهرت بها ميريام فارس في الصور.

وعلقت ميريام على الصور التي نشرتها وكتبت :”من تمرينات فيديو كليب غدارة يادنيا الذي تم تصويره في برلين”.

وحصدت الصور 300 ألف إعجاب تقريباً بعد أقل من 24 ساعة على نشرها.

ومؤخرًا تعرضتالنجمة اللبنانية ميريام فارس بعد ظهورها في إعلان لإحدى شركات التطوير العقاري المصرية في شهر رمضان.

وظهرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس برفقة الفنان آسر ياسين، ويعد هذا الظهور هو الأول لها بعد فترة من قيامها بمهاجمة المصريين حيث قالت في تصريح صحفي: «أصبحت تقيلة على المصريين علشان أجري مرتفع عليهم”، وهو ما جعل ظهور ميريام فارس التي تصدرت التريند علي محرك البحث جوجل.

الا أن ميريام فارس عادت بعدها لتُقدم اعتذارًا إلى الشعب المصري نتيجة الجدل الذي أثارته تصريحاتها، قائلة: “لهجتي اللبنانية فتحت المجال لسوء الفهم”.

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