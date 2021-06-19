بعد الفيديو المثير للجدل على تيك توك.. نجوى فؤاد تصدم متابعيها من جديد

عدن - ياسمين عبد العظيم - بالرغم من اعتذارها عن مقطع الفيديو الذي انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي كانت قد نشرته عبر حسابها على تطبيق الفيديوهات «TikTok» قامت بتصرف مفاجئ.

وأعلنت الفنانة نجوى فؤاد في لقاء تليفزيوني حذف حسابها على تطبيق تبادل الفيديوهات القصيرة «TikTok»، بعد تعرضها الانتقادات بسبب تقديم مشهد «عندكم شامبو» من فيلم «الألماني».

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وقالت نجوى: “أثناء جلوسي مع إحدى صديقاتي فوجئت بأنها ترغب بتسجيل أحد فيديوهات التيك توك، كان مجرد مزاح، ولن أقدم على تلك التجربة مرة أخرى”.

وأضافت: “ده مش هدفي أو طريقي ومش تاريخي اللي عملته، كان قصدي إننا عايزين نضحك، وكورونا دمرتنا وقعدتنا في البيت 48 ساعة مش 24 ساعة في اليوم”، لافتة إلى أنها لن تكرر تجربتها على الموقع مرة أخرى بسبب غضب الجمهور، وقدمت اعتذارها للجمهور، وسوف تقوم بالتواصل مع جمهورها عن طريق السوشيال ميديا.