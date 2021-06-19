هاجر احمد تخطف انظار الجمهور..وتثير التساؤلات لهذا السبب (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة هاجر احمد

قامت الفنانة هاجر احمد بنشر صورة جديدة من أحدث ظهور لها، لتشارك جمهورها ومتابعيها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “انستجرام”.

قامت الفنانة هاجر احمد بخطف أنظار الجمهور والمتابعين بصورتها الجديدة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “انستجرام”، حيث ظهرت في الصورة بتوب أسود جذاب ورائع وأكمل الإطلالة ببنطال جينز أظهر رشاقتها، وفضلت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها مما أظهر أنوثتها وجاذبيتها، أما من الناحية الجمالية ففضلت أن تختار الألوان الترابية التي أبرز جمال ملامحها.

وقامت الفنانة هاجر احمد بالتعليق على الصور قائلة ” “لا تدع أي شخص يخفف ضوءك..خاصة عندما يكون ضوءك يستحق السطوع”، وعلى الفور تفاعل العديد من الجمهور ومتابعي الفنانة هاجر احمد على إنستجرام، وأنهالت التعليقات التي تشيد بجمالها ورقتها.

جدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنانة هاجر احمد الفنية، مسلسل “أحسن أب” من تأليف أحمد محيي ومحمد المحمدي، إخراج معتز التوني، بطولة علي ربيع، هشام إسماعيل، هالة فاخر، سامي مغاوري، عماد رشاد، إيمان السيد، محمد الصاوي، حسام داغر، أحمد الشامي، مراد مكرم، محمد عبده، أحمد التهامي، أحمد بسيوني والطفل كريم حسين.

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