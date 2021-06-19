زوجة سيد مصطفى تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاته

عدن - ياسمين عبد العظيم - تحدثت السيدة منى مصطفى، زوجة الفنان الراحل سيد مصطفى، عن اللحظات الأخيرة من حياته، حيث كان تعرض لوعكة صحية.

وقالت السيدة منى مصطفى في تصريحاتها: «إن زوجها مع الساعات الأولى من صباح اليوم شعر بتعب مفاجئ وقال: «مش قادر أتنفس».

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وتابعت السيدة منى مصطفى: «طلبنا سيارة الإسعاف لنقله إلى المستشفى ولكن كان السر الإلهي طلع وحدثت الوفاة السادسة في صباح اليوم».

وأشارت زوجة الفنان الراحل سيد مصطفى إلى أن جثمان الفنان الراحل سيد مصطفى، حاليا داخل المنزل وليس بأحد المستشفيات، موضحة انه يتم «تغسيله وتكفينه» حاليًا تمهيدًا للصلاة على الجثمان ودفنه في مقابر السيدة عائشة.

وأوضحت: «وسط نوبة بكاء حادة»: أن الأسرة ستستقبل العزاء بالمقابر ولن يتم إقامة أي سرادق للعزاء في ظل ظروف تفشى فيروس كورونا الحالية، مطالبة جمهوره ومحبيه بخالص الدعوات له بالرحمة والمغفرة.