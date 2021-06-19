تأييد حبس الفنان أحمد فلوكس أسبوع وغرامة 200 جنيه..والسبب !

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنان احمد فلوكس

أيدت محكمة جنح مستأنف العجوزة، اليوم السبت، حكم تأييد حبس الفنان أحمد فلوكس بعد أن قام بعد معارضة على الحكم السابق بتهمة إساءة استعمال هاتفه المحمول وإزعاج رجل أعمال، وكان حكم المحارضة تم أحالته لجلسة اليوم.

حبس الفنان أحمد فلوكس أسبوع وغرامة 200 جنيه

حيث تم تأييد الحكم على الفنان احمد فلوكس بحبسه لمدة اسبوع وغرامة 200 جنيه بتهمة ازعاج رجل أعمال وسبه وقذفه في الهاتف المحمول، وجاء منطوق الحكم قبول المعارضة شكلا ورفضها في الموضوع، وتأييد الحكم الصادر ضد المتهم.

تفاصيل الواقعة

حيث تعود تفاصيل الواقعة، عند تقدم كل من الدكتور أحمد الجندي المحامي، حسني إمام المحامي، وتيسير إبراهيم المحامي، ببلاغ ضد الفنان احمد فلوكس حمل رقم 1179 لسنة 2021 جنح العجوزة، بتهمة سب وقذف والازعاج من خلال إساءة استعمال أجهزة الاتصالات التليفونية لأحد رجال الأعمال.

وبعد الإحالة للمحكمة، تم قضاء المحكمة غيابيا بحبس المتهم لمدة أسبوع مع الشغل والإلزاد بدفع 200 جنيه لإيقاف التنفيذ بشكل مؤقت عن التهمتين للارتباط، وتم إلزامه بدفع كل المصروفات الجنائية، كما تم إلزامه بالدفع للحق للمدعي المدين مبلغ 1000 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، ودفع خمسين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

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