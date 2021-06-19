بالدليل القاطع..حقيقة انفصال الفنان احمد فهمي عن زوجته أميرة فراج (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداولت عدد من الأنباء على الصفحات الالكترونية وبين رواد مواقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”فيسبوك”، و”إنستجرام”، منذ فترة ماضية ما يقارب من حوالي ثلاثة شهور حول انفصال الفنان المطرب احمد فهمي وزوجته أميرة فراج بعد قصة حب طويلة زواج دام لعدة سنوات عديدة،

زادت تلك الأنباء وانتشرت على نطاق أوسع خلال شهر مارس الماضي حول انفصال أحمد فهمي عن زوجته وأم أولاده أميرة فراج، وخلال تلك الفترة تم إلغاء متابعة بعضهما على حساباتهما على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”انستجرام”، ولم تهنئ أميرة فراج زوجها احمد فهمي في عيد ميلادته كما كانت معتادة من قبل، ولكن لم يؤكدان بشكل رسمي حقيقية الانفصال.

احمد فهمي ينفي شائعة انفصاله عن زوجته أميرة فراج

حيث خرج عن صمته الفنان المطرب أحمد فهمي، وقام بنشر صورة جديدة له مع زوجته وأم أولاده أميرة فراج ليشارك جمهوره ومتابعيه، وذلك على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ بتطبيق انستجرام ، لينفي الشائعات التي تدالت حول انفصاله عن زوجته.



وعلى الفور تفاعل العديد من الجمهور والمتابعين وزملاء العمل مع الصورة، وحصلت على العديد من الإعجابات وأنهالت التعليقات حول تلك الصورة متمنين لهما السعادة والتوفيق.

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