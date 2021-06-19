حنان مطاوع تبهر الجمهور بإطلالة أنثوية جذابة..ومي كساب تعلق

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة حنان مطاوع

قامت الفنانة حنان مطاوع ، بنشر صورة جديدة لها لتشارك جمهورها ومتابعيها أحدث ظهور لها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ انستجرام .

حيث ظهرت الفنانة حنان مطاوع خلال الصورة التي قامت بنشرها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ انستجرام، بإطلالة ناعمة حيث أنها فضلت أن تظهر بإطلالة متناسقة تبرز جمالها، واعتمدت على الألوان الترابية لوضع لمسات جمالية بسيطة تبرز جمال ملامحها، أما بالنسبة لشعرها ففضلت أن تتركه منسدلا بدون أي تسريحة متكلفة.

وبمجرد نشر الصورة، تفاعل العديد من الجمهور والمتابعين مع الصور ة وحصلت على عدد كبير من الإعجابات من قبل متابعيها، وأنهالت التعليقات التي تشيد بجمالها ورقتها، وجاءت التعليقات كالاتى :قمر – مشاء الله – ربنا يحفظك، كما قامت الفنانة المطربة مي كساب بالتعليق على الصورة وقالت:”إية العسل دة”.

جدير بالذكر، أن أخر أعمال الفنانة حنان مطاوع الفنية، مسلسل “القاهرة كابول” الذي تم عرضه خلال الموسم الرمضاني من هذا العام، المسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال و من إخراج حسام علي، والذي خاض بطولته إلى جانب كل من: ” طارق لطفي، سامح السيد، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، نبيل الحلفاوي، مايا طلام، شيرين، أحمد رزق، كريم سرور”.

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