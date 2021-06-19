بصورة رومانسية..احمد العوضي يتغزل في ياسمين عبد العزيز بهذه الكلمات (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - قام الفنان أحمد العوضي ، بنشر صورة جديدة له برفقة زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز ليشارك جمهوره ومتابعيه بأحدث ظهور لهما، وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “إنستجرام”.

حيثث ظهر الفنان احمد العوضي خلال الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “إنستجرام”، برفقة زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز بإطلالة رومانسية رائعة.



وقام بالتعليق على الصورة قائلًا: “Love u my ???? ❤️❤️ ????????❤️”، وبمجرد تحميل الصورة قام العديد من الجمهور والمتابعين بالتفاعل مع الصورة والحصول على إعجابات عديدة، وأنهالت التعليقات الجميلة على الصورة داعين لهم بالسعادة.

جدير بالذكر، أن أخر أعمال أحمد العوضي، مسلسل “اللي مالوش كبير” الذي تم عرضه خلال الموسم الرمضاني الماضي من هذا العام وشارك فيه العديد من نجوم الفن، منهم: ياسمين عبدالعزيز وخالد الصاوي، عايدة رياض، دينا فؤاد، أحمد صادق، أحمد الرافعي، إيمان السيد، أحمد سعيد عبدالغني، محمود حافظ وفتوح أحمد، مسلسل «اللي مالوش كبير» سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

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