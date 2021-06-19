احتفالا بعيد زواجهما الـ18..أحلام تتغزل في زوجها بهذه الطريقة الرومانسية (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة الإماراتية أحلام

قامت الفنانة الإماراتية أحلام بالاحتفال مع زوجها بعيد زواجهما الـ 18، موجهة رسالة رومانسية متوجة بأجمل الكلمات والعبارات لزوجها مبارك الهاجري، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”.

حيث قامت الفنانة أحلام بنشر صورة لها برفقة زوجها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ تطبيق Instagram، احتفالا بعيد زواجهما الـ18، وظهرت بالصورة بإطلالة رائعة وساحرة برفقة زوجها.

ووجهت رسالة رومانسية مع زوجها ، وعلقت قائلة: “كل عام وأنت الروح والقلب وعيوني اللي أشوف بها حبيبي مبارك أحمد الله كل يوم على نعمه اسمها مبارك الهاجري”.

واستكملت رسالتها قائلة:” شكرا لأنك اخترتني شكرا على السعادة اللي تعطيني أياها كل يوم شكرا على فاهد وفاطمة ولولو شكرا على وجودك بحياتي 18/6 الحمد لله”.

كما قامت الفنانة الإماراتية أحلام بنشر فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ تطبيق Instagram، وجمعت فيه مجموعة من اللقطات الكثيرة لها مع زوجها على أنغام أغنيتها “تمرد”.

وعلقت على الفيديو وكتبت: “كل عام وأنت هدية ربي لي كل عام وأنت حبيبي وزوجي ونور عيوني وقلبي وأخوي وأبوي وصديقي وظهري”.

جدير بالذكر، أن أخر كليبات تم طرحها من قبل الفنانة أحلام، ألبومها الغنائي:”فدوة عيونك” الذي ضم 20 أغنية، وتعاونت فيه أحلام مع الملحن محمود خيامي، في عدد من الأغاني المصرية، كما تعاونت مع عدد من الشعراء والملحنين منهم الشاعر تركي آل الشيخ والأمير بدر بن عبد المحسن والملحن عزوف والشاعر دايم السيف والأمير خالد الفيصل والملحن طلال والموزع خالد عز والملحن أحمد الهرمي.

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