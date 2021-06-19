بإطلالة جريئة..رولا سعد تستعرض أنوثتها ورشاقتها بفستان أسود مثير (صور)

قامت الفنانة اللبنانية رولا سعد ، بنشر صورة جديدة من أحدث ظهور لها لتشارك جمهورها ومتابعيها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “إنستجرام”، وذلك اثناء قضاءها الأجازة الصيفية.

حيث تألقت الفنانة اللبنانية رولا سعد، خلال إطلالتها التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “إنستجرام”، وظهرت بإطلالة مثيرة خطفت أنظار جمهورها ومتابعيها.

حيث ظهرت الفنانة رولا سعد فى الصورة بإطلالة مثيرة وجريئة، فأرتدت فستانا باللون الأسود المثير الذي أظهر جمالها ورشاقتها، ومن الناحية الجمالية، فضلت أن تترك شعرها منسدلا على ظهرها مما أعطها أنوثة اكثر وجاذبية، وأعتمدت على الألوان الترابية البسيطة لوضع لمسات جمالية رقيقة لإبراز ملامحها الجميلة.

وعلى الفور تفاعل العديد من الجمهور والمتابعين عبر صفحتها على الانستجرام مع الصورة، وأنهالت التعليقات الرائعة التي تشيد بجمالها وأنوثتها.

جدير بالذكر، أن اخر الكليبات الغنائية للفنانة رولا سعد، كانت أغنية “لاغيني تلاقيني” التي كانت باللهجة المصرية، وهي من كلمات أسامة مصطفى، ألحان محمد يحيى، توزيع موسيقي أحمد عادل، مكس وماستر هاني محروس، وإخراج زياد خوري، وتولى زياد خوري إخراج الفيديو كليب.

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