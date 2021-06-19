صورة قديمة للفنانة روبي تصدم الجمهور وتثير التساؤلات..ملامحها اختلفت تماما!

عدن - ياسمين عبد العظيم - قام عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صورة قديمة ونادرة للفنانة المطربة روبي ، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”، وتلك الصورة تعود لسنوات عديدة منذ بدايتها في الوسط الفني وأثارت تلك الصورة تساؤلات العديد من الجمهور حول خضوعها لعمليات تجميل ونحت.

حيث ظهرت الفنانة روبي، خلال الصورة التي تم تداولها عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”، بإطلالة مختلفة تماما عن ما أصبحت عليه حاليا، وملامحها ظهرت في الصورة مختلفة تماما عن شكلها الحالي، مما أثار تساؤلات الجمهور والمتابعين بعد التسبب في صدمتهم.



وبمجرد تداول الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تسببت في حدوث صدمة للعديد من الجمهور والمتابعين لتغير شكل وملامح الفنانة روبي كثيرا عن ما أصبحت عليه حاليا، وأثارت تلك الصورة تساؤلات الجمهور حول خضوع روبي لعدد من العمليات التجميلية والنحت لتغيير شكلها.

جدير بالذكر، أن أخر كليبات الفنانة روبي الغنائية، أغنية جديدة بعنوان «قلبي بلاستك» التي تم طرحها عبر قناتها يوتيوب، أغنية قلبي بلاستيك من كلمات وألحان محمد يحيي وتوزيع جيزو ومكساج وماستر ماهر صلاح.

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