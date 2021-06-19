اللقطات الأولى من فوتوسيشن زفاف حسن أبو الروس وغادة والي في الملاهي (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنان حسن أبو الروس

يحتفل الفنان حسن أبو الروس ، بحفل زفافه من غادة والي مصممة الجرافيك العالمية، مساء اليوم السبت، وتداولت عدد من الصور الخاصة بحفل الزفاف لهما في “زيد بارك”، على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”، و”فيسبوك”.

حيث قام الفنان عمر السعيد، بنشر مجموعة من الصور من حفل زفاف للعروسين حسن أبو الروس وغادة والي، وذلك على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ بتطبيق انستجرام، حيث أن الصور الأولى تضمنت فوتو سيشن الفرح، ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل حتى الأن.

وظهر الفنان حسن أبو الروس، خلال الصور، التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه يرتدي بدلة غير معتادة على العريس برفقة أصدقائه عمر السعيد وسامح كمال بأطقم حمراء، وأرتدت غادة والي مصممة الجرافيك العالمية فستانا أبيض رائعا.

جدير بالذكر، أن الفنان حسن أبو الروس، قام بالمشاركة من ضمن أحداث في مسلسل بـ 100 وش، الذي تم عرضه خلال الموسن الرمضاني للعام الماضي، وشارك أيضا في الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل بنت السلطان.

ويذكر أن، العروس غادة والي مصممة الجرافيك العالمية قامت بالمشاركة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال منتدى شباب العالم، وقامت بطرح عدد من الأفكار الناجحة التي نالت إعجاب شديد من الجميع عام 2017.

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