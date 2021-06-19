شكرا لقرائتكم خبر عن للكبار فقط – هروب صدر نسرين طافش من فستانها يعرضها للاحراج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة.

وظهرت “نسرين” خلال رحلتها إلي جزر المالديف و إستمتاعها بالأجواء الصيفية، بإطلالة مبهجة و مميزة، حيث ارتدت فستانا قصيرا وذا أكمام مكشوفة باللون الأصفر كشف عن رشاقتها و قوامها المثالي.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت نسرين طافش على خصلات شعرها البني الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات الماكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة وغير المبالغ فيها.

وعلقت نسرين علي الصور “كان ذلك في شهر يونيو ، ورائحة الورود في العالم، كانت أشعة الشمس مثل مسحوق الذهب فوق التلال العشبية”

شاركت نسرين طافش في موسم رمضان 2021 من خلال مسلسل “المداح” تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإنتاج: سكيرمو (إسلام المرسى، نجلاء رشدي، أحمد السمان)، وإخراج أحمد سمير فرج.

وشارك في بطولة المسلسل كل من حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر.