وصلة رقص طريفة للفنان حسن أبو الروس وعروسه بـ«فوتوسيشن الزفاف» في الملاهي

عدن - ياسمين عبد العظيم - حسن أبو الروس

فاجأ الفنان حسن أبو الروس جمهوره ومتابعيه، بالإعلان عن إقامة حفل زفافه على مصممة الجرافيك غادة والي، مساء اليوم السبت، في ملاهي زيد بارك، وذلك من خلال نشر مجموعة من الصور والفيديوهات لـ”فوتوسيشن الزفاف”، حيث أنه لم يعلن من قبل عن استعداده للزواج من غادة والي ولم يتم الإعلان عن موعد الزفاف على الإطلاق.

حيث تم تداول فيديو للفنان حسن أبو الروس وعروسه مصممة الجرافيك غادة والي على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع “اليوتيوب”، وشهد الفيديو وصلة رقص للفنان أبو الروس وعروسه في فوتوسيشن حفل زفاف في أجواء من البهجة والسعادة.

كما قام الفنان عمر السعيد، صديق الفنان حسن أبو الروس مجموعة من الصور من فوتوسيشن حفل زفاف أبو الروس وعروسه غادة والي، وذلك عبر خاصية “ستوري” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “إنستجرام”.

جدير بالذكر، أن الفنان حسن أبو الروس قام بتحقيق شهرة واسعة من خلال دوره الذي شارك به في مسلسل “بـ100 وش” الذي تم عرضه خلال الموسم الرمضاني للعام الماضي، فالمسلسل كان ببطولة الفنانة نيللي كريم وآسر ياسين، وعدد من نجوم الفن منهم: وعلا رشدي وغيرهم.

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