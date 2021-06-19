رانيا محمود ياسين تنشر صورة نادرة لوالدها برفقة نور الشريف وعزت العلايلي (اتفرج)

قامت الفنانة رانيا محمود ياسين ، بنشر صورة قديمة لها من حفل زفافها لتشارك جمهورها ومتابعيها ذكرياتها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “انستجرام”.

حيث ظهر في الصورة الفنان الراحل محمود ياسين برفقة الفنانين الراحلين عزت العلايلي ونور الشريف وهما يقبلانه بمناسبة زفاف ابنته رانيا، وقامت الفنيا رانيا محمود ياسين بالتعليق على الصورة قائلة:”صوره من فرحي???????? الله يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته يارب العالمين ????????”

وعلى الفور تفاعل العديد من الجمهور والمتابعين مع الصورة، وحصلت على الكثير من الإعجابات من قبل الجمهور والمتابعين، وأنهالت التعليقات على الصورة داعين لهم بالرحمة والمغفرة والجنة.

جدير بالذكر، أن أخر أعمال الفنانة رانيا ياسين الفنية، هو مشاركتها في بطولة مسلسل الطاووس الذي تم عرضه خلال السباق الرمضاني لهذا العام، المسلسل من بطولة: النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم ، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، هبة عبد الغني، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

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