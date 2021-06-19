ابنة أحمد حلمي تشعل مواقع التواصل بوصلة رقص في المنزل (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - نشر الفنان الكبير أحمد حلمي مقطع فيديو له برفقة ابنته «لي لي»، حيث ظهرا أمام منزلهما وهما يقومان بالغناء والرقص.

ووفقًا لما جاء في الفيديو، فقد ظهرت «لي لي» مع والدها الفنان أحمد حلمي وهو يشاركها اللحظات الطريفة في الرقص أمام منزلهما.

أحمد العوضي يرد على شقيقة محمد حلاوة… والجمهور يرد: «قصف جبهة جامد»

قرار عاجل من المحكمة بشأن حبس أحمد فلوكس في قضية سب وقذف ياسمين عزت

كما ظهر الفنان أحمد حلمي برفقة ابنته لي لي في فيديو آخر داخل السيارة، وهما يقومان ببعض الحركات الطريفة، وحصد الفيديو عدد كبير من المشاهدات، ولاقى التفاعل من المتابعين.

وفي وقت سابق، كان الفان أحمد حلمي قد أعلن عن دعمه ابنته «لي لي» في مشروعها الجديد في عرض المنتجات التي قامت بتصنيعها، وعلق قائلًا «فخور بيكي».