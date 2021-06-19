سمية الخشاب تكشف حقيقة ارتباطها بـ عمر كمال

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة سمية الخشاب

تداولت العديد من الأنباء حول ارتباط الفنان مطرب المهرجانات عمر كمال بالفنانة سمية الخشاب ، وذلك بعد طرح كليبهما الجديد “أوعدك” الذي حقق نجاحا كبيرا ومشاهدات عالية بعد تحميله على موقع تبادل الفيديوهات “اليوتيوب”.

قامت الفنانة سمية الخشاب ، بكشف حقيقة ما تداول حول ارتباطها من مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال، وذلك بعد نجاح أغنيتهما الدويتو “أوعدك”، بعد أن تداولت تلك الأنباء بين العديد من الجمهور.

فقالت الفنانة سمية الخشاب خلال تصريحات صحفية: “عمر كمال فنان وصوته حلو وعملنا دويتو نجح مع الناس دي كل الحكاية، بس كل حد أشتغل معاه يجوزوهولي مش عارفة السبب”.

وأضافت قائلة: “ورأيي إن رده على المذيع حين سأله كان عفوياً قائلاً إن سمية حلوة وأي شخص يتمناها، وأتعجب مع كل عمل جديد أن يقال إنني اتخانقت مع البطل أو إنني أعيش قصة حب وحنتجوز، يارب دائماً يراني الآخرون جميلة وهي نعمة وفضل من الله”.

جدير بالذكر، أن مطرب المهرجانات الشعبية كان قد نفى أيضا صحة هذه الأنباء ووصفها بالشائعات، حيث علق على تلك الشائعات ضاحكًا: “أتمنى أتجوزها”، مؤكدا أن علاقتهما تقتصر على العمل فقط، حيث قال: “بس طبعا الكلام دة هزار وعلاقتنا شغل فقط”.

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