بـ«نمبر وان».. يسرا اللوزي تقلد محمد رمضان بطريقة ساخرة (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة يسرا اللوزي

قامت الفنانة يسرا اللوزي ، بمشاركة جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة لها ساخرة من احدث ظهور له، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ. “انستجرام”.

يسرا اللوزي: ماقدرتش أقاوم اللحظة

ظهرت الفنانة يسرا اللوزي في الصورة التي قامت بنشرها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ. “انستجرام”، وهي ترتدي إطلالة كاجوال بسيطة.

وقامت يسرا اللوزي بتقليد الفنان محمد رمضان وطريقة جلوسه وإلتقاطه للصور، حيث قامت بالجلوس على كرسي كبير وأرتدت نظارة شمسية، وأشارت بأصابعها بالرقم “1” كما يفعل أي “نمبر وان” وهي ممسكة بالسيجارة، وعلقت على الصورة وكتبت: “لقيت الكرسى ده فى الكرافان فماقدرتش أقاوم اللحظة”.

وعلى الفور تفاعل العديد من الجمهور ومتابعيها على الإنستجرام على الصورة المنشورة، وأنهالت التعليقات على الصورة ما بين المعجبين بالصورة، وبين من ينتقدها واسف صورتها بأنها سخرية من محمد رمضان.

جدير بالذكر، أن أخر أعمال الفنانة يسرا اللوزي الفنية، هو مشاركتها في مسلسل “بين السما والارض” رمضان الماضي من هذا العام، العمل مأخوذ عن قصة للروائي الكبير نجيب محفوظ، وتدور أحداث المسلسل حول يوم واحد لمجموعة من الأشخاص داخل المصعد الكهربائى، لكل واحد منهم حكاية مختلفة ويحدث لهم العديد من المواقف التى تجمع بين الكوميديا.

كما شاركت الفنانة يسرا اللوزي في أحداث مسلسل “قمر هادى” بالمشاركة مع النجم هانى سلامة وداليا مصطفى ، والمسلسل من تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، ومونتير عمرو عاكف، وإنتاج سينرجي.

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