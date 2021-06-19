غادة عبد الرازق تغني «وشي الحقيقي» داخل سيارتها.. الجمهور:كفاية عمليات(فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - قامت الفنانة غادة عبد الرازق ، بنشر مقطع فيديو جديد لها لتشارك جمهورها ومتابعيها من داخل سيارتها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ” إنستجرام”.

غادة عبد الرازق بإطلالة شبابية

حيث ظهرت الفنانة غادة عبد الرازق، خلال الفيديو الذي قامت بنشره عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ” إنستجرام”، داخل سيارتها بإطلالة صيفية شبابية، وهي تدندن بأغنية “وشي الحقيقي” للفنانة شيرين عبد الوهاب.

ونال الفيديو إعجاب العديد من الجمهور ومتابعيها على إنستجرام، وحصل الفيديو على العديد من الإعجابات، وانهالت عليها تعليقات الجمهور مؤكدين أن ملامحها تغيرت تماما من كثرة عمليات التجميل التي تجضع لها، علق أحدهم:”كفاية عمليات تجميل..والله ماعرفتك”.

جدير بالذكر، أن آخر أعمال غادة عبد الرازق مشاركتها في مسلسل “لحم غزال” بطولة مى سليم، شريف سلامة، خالد كمال، أحمد خليل، وفاء عامر، عمرو عبد الجليل ومن تأليف إياد عبد المجيد، ويعد مسلسل “لحم غزال” ثاني عمل يجمع الفنانة غادة عبد الرازق بزوجها مدير التصوير “هيثم زنيتا” بعد مشاركتهما معا العام الماضي في مسلسل “سلطانة المعز” .

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