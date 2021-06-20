انت الان تتابع خبر لا يحدث إلا في الكويت: أمير من الأسرة الحاكمة يتمرد على ملك البلاد... والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - برز شيخ من الأسرة الحاكمة في الكويت، خلال اعتصام لبعض المواطنين، حاملًا ساطورًا ولافتة عن الحرية.

في موقف غير مفهوم لشيخ من الأسرة الحاكمة في الكويت، مساء السبت، حيث دخل ساحة الإرادة أمام مجلس الأمة (البرلمان) ‎‎، وهو يحمل ساطورًا ولافتة، أثناء اعتصام نفذه مواطنون كويتيون احتجاجًا على قرارات مجلس الوزراء بشأن إجراءات كورونا.

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وبحسب صحيفة "الراي" الكويتية، فإن الشيخ عندما اقتحم الساحة بالساطور، كان يحمل لافتة تقول إن الحريات في الكويت في خطر، دون أن تتضح ملابسات الموقف، وما العلاقة بين مدلول اللافتة والسطور.

وأفادت صحيفة "الراي" بأن الجهة الأمنية في المكان قامت بضبط الشيخ واقتياده إلى المباحث، دون أن تكشف عن هويته، للوقوف على معرفة سبب حمله الساطور، مع وجود معتصمين أمام مجلس الأمة.

وكان المعتصمون قد عبروا عن رفضهم للقرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس الوزراء، بشأن منع دخول غير المطعمين إلى المجمعات التجارية أو السفر، معتبرين أن الإجبار على أخذ اللقاح هو "اعتداء على الحريات" الشخصية، وفقًا للافتات المرفوعة من قبلهم.

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