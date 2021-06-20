طعنة في ظهر الملك بن سلمان: أول حاكم خليجي يهنئ الرئيس الإيراني...

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الرياض - روايدا بن عباس - هنأ الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم السبت، الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، في أول تهنئة من رئيس عربي.

فخامة الدكتور السيد ابراهيم رئيسي، الرئيس المُنتخب للجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتقدمُ إليكم بالتهاني والتبريكات الصادقة بمناسبة انتخابكم رئيساً للجمهورية الإسلامية في إيران. ونتمنى لكم النجاح في مهمتكم الجسيمة في خدمة الشعب الإيراني العزيز وتحقيق المزيد من التقدم والرفعة والازدهار. إننا في العراق نتطلع إلى تعزيز العلاقات الراسخة مع إيران الجارة وشعبها الذي تربطه بشعبنا وشائج حضارية وثقافية واجتماعية أصيلة ومتجذرة عبر التاريخ، أن للجمهورية الإسلامية في إيران الدور المهم في الوقوف مع العراقيين في محاربة الإرهاب والتطرف، والمساعدة في مواجهة التداعيات التي تُهدد أمن وسلام منطقتنا التي تكتنفها الصراعات والأزمات. وأتذكرُ لقاؤنا خلال زيارتكم الأخيرة إلى بغداد وما لمّسناه من فخامتكم من الحرص والاهتمام بهذه بالعلاقات التي تجمع بلدينا وشعبينا. إن المنطقة بأمّس الحاجة إلى الحكمة والحُكماء وتغليب لغة الحوار والتواصل، والنظر بجدية إلى مصالح شعوبنا المترابطة وتعزيزها عبر إرساء الأمن والاستقرار والسلام واحترام السيادة. إن تاريخ الأمم يُكتب بالمواقف الشجاعة والساعية لما فيه خير الإنسانية، فهو مصداق لقوله تعالى: " كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ". ونحن على ثقة كبيرة بحرصكم وتفانيكم في تطوير العلاقات وتمتينها بالمصالح المشتركة لشعبيّنا ولما فيها الخير لكل المنطقة. نُجدد تبريكاتنا وتهانينا بفوز فخامتكم في الانتخابات ونتطلعُ كثيراً من خلالكم إلى المستقبل المزدهر الذي نتمناه لشعوبنا وبلداننا. انعم الله بالخير والرفاه للجمهورية الإسلامية الإيرانية شعباً وقيادة وحكومة، وتمنياتنا لكم بالتوفيق والسداد. برهم صالح رئيس جمهورية العراق

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