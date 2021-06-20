انت الان تتابع خبر السعودية تشهد أهم حدث هذا اليوم: التصويت بنعم أو لا على "إلغاء... والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ما زالت المملكة العربية السعودية، مستمرة في تطوير وتحديث نفسها، وبعد تغيير كثير من المظاهر والمؤسسات الإسلامية، في المملكة، فغدًا الاثنين، سيتم التصويت على عدم إجبار المحلات على الإغلاق وقت الصلاة. وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، فإن مجلس الشورى السعودي سيقوم بالتصويت، غدًا الاثنين، على توصية إضافية على تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تقرير وزارة الشؤون الإسلامية، تطلب من الوزارة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على عدم إلزام المنشآت التجارية بالإغلاق خلال أوقات الصلوات اليومية عدا صلاة الجمعة، ويشمل ذلك محطات الوقود والصيدليات.

وقام بتقديم هذه التوصية من الأعضاء، الدكتور فيصل الفاضل، والدكتورة لطيفة العبد الكريم، والدكتورة لطيفة الشعلان، وعطا السبيتي. وقد استندوا على عدد من المسوغات، منها أن إغلاق المحلات التجارية خلال أوقات الصلاة المفروضة إجراء مستحدث، لا تقوم به أي دولة من دول العالم العربي والإسلامي، إلا المملكة العربية السعودية، والتي تنفرد به منذ عشرات السنين، بناءً على اجتهاد من إحدى الجهات الحكومية، ولم يرد في ذلك أي نص نظامي، فالمنشأة التجارية قائمة على خدمة الناس وكسب الرزق مثلها مثل قطاعات العمل الأخرى في الجهات الحكومية والخاصة.

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ويستند مقدمو التوصية أيضًا إلى أن إغلاق المحلات التجارية لأداء الصلوات لم يأتِ به نص في القرآن أو السنة النبوية، فآيات القرآن تعرضت لصلاة الجمعة فقط، بترك البيع والشراء والمعلاملات وقت أدائها، ولا يوجد نص يأمر بإغلاق المحلات قبل بداية أوقات الصلاة وأثناءها في باقي الصلوات اليومية المفروضة.

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